Вашингтон, , 01:21 — REGNUM Решение расширить ограничения на экспорт различной продукции в Россию и Белоруссию приняла администрация Белого дома. Уведомление об этом было размещено 8 апреля в федеральном реестре — сборнике документов правительства США.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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В документе сказано, что власти США в связи с ситуацией на Украине расширяют требования на наличие лицензии на все наименования товаров, подлежащих экспортному контролю, из приложенного списка для Белоруссии и России. В список товаров вошли сотни разных видов продукции, в том числе удобрения, подшипники и трубные клапаны.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Джозеф Байден подписал закон о запрете на экспорт российских энергоносителей.

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