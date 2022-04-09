Кобулети, , 23:29 — REGNUM Давид Верулидзе, вице-мэр курортного города Кобулети, находящегося в Аджарии, выиграл в лотерею автомобиль, сообщает 8 апреля грузинский телеканал TV25.

Машины Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Информированный источник из мэрии Кобулети сообщил, что вице-мэр выиграл автомобиль за $ 28 000 в популярной грузинской лотерее «Европабет». Верулидзе этот факт подтвердил, но уверяет, что автомобиль выиграл не он, а его отец.

Чиновник, как муниципальный служащий, уже отразил прибыль от дорогого автомобиля в декларации об имуществе. «Если вы хотите обвинить меня в том, что я выиграл машину, то это не так. Я не нарушал закон. Мы имели на это право. Семья выиграла машину, а конкретно — мой отец. Мы уже продали автомобиль, что отражено в декларации. Если я точно помню и не ошибаюсь, мы выиграли его на билет стоимостью в 40 лари ($ 13)», — сказал заместитель мэра Кобулети.