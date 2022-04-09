Вашингтон, , 01:15 — REGNUM Президент США Джо Байден подписал закон о запрете на импорт энергоносителей из России в связи с проведением российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, сообщает пресс-служба Белого дома.

Джо Байден

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Речь идет о «Законе о прекращении импорта российской нефти». Также Байден подписал закон о приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссий. Этот законопроект позволяет и дальше ужесточать санкции против Москвы и Минска.

Ранее оба законопроекта были одобрены Конгрессом США. Теперь Соединенные Штаты отказались от импорта российских энергоносителей, за исключением урана. Также Вашингтон сможет устанавливать более высокие заградительные тарифы на российские товары, которые не попали под санкции и продолжают импортироваться на американскую территорию.