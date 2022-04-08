Нью-Йорк, США, 9 апреля, 2022, 01:12 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 8 апреля — последнего рабочего дня недели — разнонаправленно. Больше других потерял Nasdaq.

Иван Шилов ИА REGNUM Фондовые рынки

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 137,55 пункта (0,40%), до уровня 34 721,12 пункта. S&P 500 подешевел на 11,93 пункта (0,27%), до уровня 4488,28 пункта. Nasdaq к завершению дня опустился на 186,30 пункта (1,34%), до уровня 13 711,00 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $1,81 (1,88%), до уровня $97,84 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 7 апреля умеренным ростом на фоне публикации протоколов ФРС и ситуации в экономике.

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