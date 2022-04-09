Тбилиси, 9 апреля, 2022, 23:20 — ИА Регнум. Большой скандал среди грузинских пользователей соцсетей вызвал 9-ти секундный видеоролик в российской сети «ВКонтакте», сообщает 8 апреля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Администрация правительства Кемеровской области Светящаяся буква «Z» в Кузбассе

Россиянин в этом ролике, находясь в Тбилиси, демонстрирует грузинский автомобильный номер ZZ-329-FZ и произносит: «Это просто издевательство какое-то!».

Эта демонстрация вызвало гнев у многих грузинских пользователей сети «Фейсбук» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Они стали требовать, чтобы МВД Грузии срочно приняло меры по отношению к россиянину.

«Российский политолог, недавно посетивший оккупированную Абхазию, развлекается в Тбилиси с новым номером. Есть ли в нашей стране безопасность? Нет!», — возмущённо написали грузинские пользователи соцсети.

Напомним, что буква «Z» используется во время проведения специальной военной операции на Украине в качестве опознавательного знака российской техники.