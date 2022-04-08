Уагадугу, 9 апреля, 2022, 00:48 — ИА Регнум. Группа вооруженных боевиков напала на военное подразделение на севере Буркина-Фасо, сообщает пресс-служба вооруженных сил республики.

Army.mil Солдат армии Буркина Фасо

Сообщается, что нападение произошло в провинции Санматенга. По предварительным данным, в результате атаки погибли 12 военнослужащих армии Буркина-Фасо, а также четверо добровольцев. Еще 21 военный получил ранения. В настоящее время в район направлены подкрепления для борьбы с нападавшими.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта группа боевиков напала на военных в Буркина-Фасо. В результате нападения погибли не менее 11 военнослужащих. Других подробностей произошедшего не приводилось.