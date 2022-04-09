Калуга, , 00:31 — REGNUM Производство своих автомобилей на предприятии «ПСМА Рус» в городе Калуга приостановила японская компания Mitsubishi Motors из-за нарушения цепочек поставок и нехватки комплектующих, 9 апреля сообщила газета Nikkei.

Mitsubishi Tomasz Mikolajczyk

Проблемы с деталями начались еще в марте, но продукцию продолжали выпускать за счет запасов. Mitsubishi Motors владеет только на 30% активов предприятия. Еще 70% принадлежат компании Stellantis NV, которая производит автомобили 14 марок, в том числе Fiat, Opel, Peugeot и Citroёn.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта китайская компания Geely временно прекратила производство автомобилей на совместном предприятии «Белджи» под городом Борисов в Белоруссии. Причиной остановки завода стала нехватка комплектующих.

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