Москва, , 00:28 — REGNUM Венгрия и Сербия проголосовали против членства России в Совете ООН по правам человека (СПЧ) из-за давления на них. Об этом 8 апреля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Так Песков ответил на вопрос журналистов, изменятся ли отношения Москвы с Белградом и Будапештом после их решения не поддержать Россию в СПЧ.

«Это не вопрос того, чтобы понять и простить, это вопрос понимания той непростой обстановки и того давления и, я сказал бы так, принуждения к русофобии», — процитировало слова Пескова издание РБК.

Пресс-секретарь российского президента добавил, что подобное давление оказывают на все страны, которые пытаются придерживаться сбалансированной позиции.