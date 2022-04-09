Тбилиси, , 00:42 — REGNUM Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили 8 апреля на своей странице в «Фейсбуке» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил об отказе посетить украинский город Буча.

Шалва Папуашвили Parliament.ge

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По словам Папуашвили, он получил приглашение председателя Верховной рады Украины Руслана Стефанчука приехать в Бучу.

«Я хотел бы, чтобы некоторые представители украинского правительства полностью осознали решительную поддержку, которую грузинский народ и его правительство оказывают Украине и украинскому народу. Эта поддержка и партнёрство наших стран на самом деле не заслуживают попытки высокопоставленных чиновников украинского правительства отделить грузинский народ и его правительство друг от друга, требования открыть второй фронт в Грузии, необоснованного дипломатического демарша, необоснованного обвинения в контрабанде или обвинения в причастности к несчастью украинцев, как это было в предыдущем обращении моего коллеги. На фоне отсутствия прояснения этих вопросов официальное приглашение кажется неуместным», — написал Папуашвили.

Папуашвили также посетовал, что он до сих пор не получил от Стефанчука ответа на своё письмо, отправленное в Киев значительное время назад.

В аппарате грузинского спикера, в свою очередь, заявили, что они долго не могли получить из украинского посольства официального приглашения на посещение Бучи.

Напомним, что Украина обвинила российскую армию в убийствах гражданского населения в городе Буча Киевской области. Россия отвергла все обвинения, назвав их фейком и дезинформацией.