Белград, , 00:39 — REGNUM Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук пригласил спикера сербского парламента Ивицу Дачича приехать с визитом в Киев, Бучу и Ирпень, чтобы собственными глазами увидеть, «какие зверства происходят сегодня в центре Европы». Об этом сообщило посольство Украины в Сербии 8 апреля.

Руслан Стефанчук Rada.gov.ua

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В посольстве заявили, что Украине сегодня больше, чем когда-либо прежде, нужна политическая солидарность и поддержка.

Напомним, что украинские власти обвинили российских военных в массовом убийстве гражданского населения в городе Буча Киевской области. Россия, в свою очередь, назвала эти обвинения дезинформацией и фейками.