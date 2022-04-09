9 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

Ксаверий де Местр, , 01:12 — REGNUM Проблема вышедшего из-под контроля наплыва нелегалов в США вскоре превратится в худший в истории страны миграционный кризис, пишет колумнист Fox News Бак Секстон.

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

В 2021 году в США пробрались рекордные два миллиона нелегалов. Иммиграционная политика главы Белого дома Джо Байдена в первый год его правления спровоцировала кризис беззакония на южной границе. Несмотря на предупреждения и возражения республиканских штатов, которые в первую очередь страдают от потока беженцев, администрация Байдена планирует начать впускать еще больше мигрантов за счет отмены приказа экс-президента США Дональда Трампа «Раздел 42», предусматривающего высылку мигрантов на фоне пандемии коронавируса.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Администрация Байдена должна быть отстранена», — пишет peterpan764.

«Как насчет того, чтобы перестать называть это «иммиграционным кризисом» и начать называть это тем, чем оно является — ВТОРЖЕНИЕМ иностранцев в эту страну, которое администрация Байдена только поощряет», — указывает lje51.

«Хорошо управляемое ополчение необходимо для безопасности свободного государства. Просто вдумайтесь в эти слова, люди! Единственное, что остановит это абсолютное вторжение в нашу страну — это хорошо регулируемое ополчение! Очевидно, что наш нынешний президент не остановит это! Многие люди думают, что президент Байден просто позволяет этому происходить. Это не совсем так. Байден не просто допускает это вторжение, он сознательно и намеренно вызывает, усугубляет и сам управляет этим вторжением!» — восклицает speechless55.

«Байдену нужно побыстрее ввезти этих мигрантов до промежуточных выборов в ноябре», — отмечает chi2virginia.

Джо Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Если говорить серьезно, американский народ должен появиться на границе, вооруженный, чтобы направить эту орду обратно через границу. Мы не можем просто сидеть сложа руки и позволить этим зверям разрушить страну», — пишет pgtag.

«Когда правительство не может или не хочет защищать своих граждан, альтернативой является самозащита граждан. Вторая поправка существует не просто так. Никогда не уступайте ни дюйма в отношении этой поправки», — призывает slatepicker.

«Вот именно!!! Вторая поправка должна была гарантировать, что когда правительство выйдет из-под контроля, у нас будет право сформировать ополчение и вооружиться, чтобы силой вернуть наше правительство!!!» — отвечает DirtyHobo.

«Я просто в гневе за пограничный кризис, который Джо устроил Америке. Разве он не работает на американских граждан? Я думаю, что нет. Джо очень усложнил жизнь американцам. Как эта администрация может так поступать с нами?» — негодует codeo.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Давайте, республиканцы, встаньте, объединитесь и соберите голоса в Конгрессе, чтобы отменить решение Байдена. Немедленно, пока нелегалы не разрушили эту страну. Я подчеркиваю термин НЕЛЕГАЛЫ — не иммигранты, которые въезжают в США законным путем», — призывает cameo1010.

«По прогнозам, 18 000 нелегалов будут пересекать южную границу каждый день или более 500 000 каждый месяц после отмены «Раздела 42», согласно данным Национальной безопасности. Нелегалы будут занимать жилье, предназначенное для американцев, и расходовать наши ресурсы, когда по всей стране все чаще ощущается нехватка продовольствия. Избрание демократов имеет последствия», — комментирует usa1776001.

«Подождите, когда наркокартели начнут устраивать бои на улицах Америки… Или, если это вас не беспокоит, подумайте вот об этом: Похищение людей является постоянной проблемой в Мексике. В 2021 году в стране было зарегистрировано в общей сложности 625 случаев похищения людей. А годом ранее — 831 случай», — напоминает krazyuncle.

«Будем надеяться, что 2024 год принесет нам президента, который соберет всех этих преступников и депортирует их», — подчеркивает Jensen1967.