Рим, 8 апреля, 2022, 23:48 — ИА Регнум. Введенные ЕС ограничения на импорт древесины из России могут привести к серьезным последствиям в Италии, отмечают 8 апреля обозреватели La Repubblica.

Pixabay.com Древесина

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Деревообрабатывающая промышленность оказывается перед угрозой «остановки», полагает автор.

Другие виды сырьевых ограничений, в частности, на поставки угля, кардинального влияния на экономику Италии не окажут, сказано в публикации.