Скопье, 8 апреля, 2022, 23:46 — ИА Регнум. Албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni 8 апреля сообщило о том, что цена литра масла в стране возросла до 120 денаров (примерно 170 рублей). Рост цен и экономический кризис повлекли за собой массовые забастовки, в том числе в сфере образования.

Хлеб с маслом

В стране наблюдается ажиотажный спрос на растительное масло. На складах продукта хватает на апрель, однако если Сербия не сдержит обязательство по поставкам, то его придется закупать в Болгарии по завышенным ценам.

За период с января по начало апреля цена минимальной потребительской корзины в стране выросла на 1000 денаров (примерно 1430 рублей). Стоимость потребительской корзины для семьи из четырех человек составляет теперь 36 780 денаров в месяц (56 470 рублей).