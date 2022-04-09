Москва, , 00:26 — REGNUM Протестный потенциал в Германии очень высок, и прекращение поставок нефти и газа привело бы к росту протестов и тяжелым последствиям к промышленности. Об этом 8 апреля корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

Германия Petra B. Fritz

«Достоверные цифры повышения цен на что либо вообще и на газ и электричество в частности никто не может сейчас точно спрогнозировать. Слишком много непредсказуемых факторов как в мировой экономике, так и в политике. Но совершенно точно известно, что немедленное прекращение поставок газа, нефти и угля привело бы к тяжёлым последствиям для промышленности Германии и Европы в целом» — заявил эксперт.

Вероятнее всего, тогда истеричное и поверхностное украинофильство мгновенно сменилось бы на варианты протеста против власти, как во Франции с «жёлтыми жилетами», убеждён политолог.

«Отними у немцев благосостояние, и увидишь скорее всего невиданную агрессию. Протестный потенциал в Германии уже сейчас высок, и единства между элитами и народом нет. Своей эскалацией против России немецкая элита танцует на тонком льду» — заключил Борисов.

Напомним, что ведущий менеджер E. ON Филипп Тон заявил о том, что оптовые цены на природный газ будут в 20 раз выше, чем весной 2020 года.