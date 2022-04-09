Тбилиси, , 00:22 — REGNUM Депутат грузинского парламента от правящей партии «Грузинская мечта» Дмитрий Хундадзе потребовал от официального Киева объясниться и принести Грузии извинения, сообщает 8 апреля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Кукиш

Хундадзе отреагировал на приглашение украинских властей председателю грузинского парламента Шалве Папуашвили посетить город Бучу.

«Моя позиция такова: до тех пор, пока украинская сторона не даст объяснений по поводу грязных обвинений в нарушении их безопасности, и не предоставит никаких аргументов, или же в противном случае не будет никаких извинений, я думаю, что такие вопросы не должны обсуждаться», — заявил Хундадзе.

Напомним, что украинская военная разведка обвинила грузинские власти в нелегальной торговле с Россией в обход режима международных санкций.