Ясиноватая, ДНР, , 23:33 — REGNUM Вечером 8 апреля украинское вооружённые формирования обстреляли города Ясиноватая и Горловка в ДНР, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

Ясиноватая Wikimedia

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Так, Ясиноватую атаковали в 16:30 мск. Со стороны населённого пункта Авдеевка ВСУ выпустили семь ракет из БМ-21 «Град».

По Горловке украинские боевики открыли огонь в 19:15 мск, произведя со стороны населённого пункта Шумы 15 выстрелов из БМП-2.

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