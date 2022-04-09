Джозеф Тёрнер, 9 апреля 2022, 08:15 — REGNUM Генассамблея ООН приняла резолюцию о приостановке членства России в Совете по правам человека. За неё проголосовали 93 государства, 24 страны высказались «против», ещё 58 — воздержались. Против антироссийского документа выступили, в частности, Белоруссия, Китай, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, Иран, Сирия, Северная Корея, Куба, Вьетнам, Никарагуа, Мали, Лаос, Алжир, Боливия, Бурунди, Габон, ЦАР, Конго, Эритрея, Эфиопия, Зимбабве.
Американские пользователи Twitter обсудили новость под соответствующей публикацией CNN.
«Говоря о зверствах, какая страна следующей будет исключена из Совета Безопасности ООН?» — спрашивает @jst_brown.
«А как насчет Израиля и США? Индии, Франции, Великобритании?» — интересуется @alihmir.
«Это своего рода шутка. Они действительно заботятся о человечестве только если это не они начали военную операцию. Так что эти полумеры — просто затуманивание взоров. Сделайте что-нибудь, что действительно работает», — советует @Amit_wisemen03.
«Отлично, теперь уберите США», — просит @sidotzac.
«Величайшим дестабилизатором мира являются Соединенные Штаты, ну же», — комментирует @MartaJoaquim3.
«Чего вы добиваетесь, отстраняя Россию от участия в СПЧ ООН? Кто-нибудь, объясните», — просит @Abhishek291003.
«Ерунда», — отмечает @RostamKamazima.
«Америка тоже должна быть в этом списке», — указывает @D00DEE__.
«Вы слишком справедливы, чтобы требовать этого, мой друг», — отвечает @SachaBharatwas1.
«Отстранили ли они янки после их ужасных злодеяний в Ираке и Афганистане?» — задается риторическим вопросом @petermango7.
«Изоляция России поляризует мир. Ничем хорошим это не закончится», — предупреждает @avikkiva1234432.
«Поздравляю, США отдают приказ, а ООН начинает танцевать, как цирковые собачки», — осуждает @IlyiinAngel.
«Кстати, США спонсировали этот законопроект… какая ирония», — напоминает @raytedRay7.
«ООН — большая трата денег», — уверен @WoodyWPecker15.
«А Израиль? Где же ты, совет по правам человека?» — иронизирует @AkemalH.
«Это происходит без тщательного расследования и достаточных доказательств», — размышляет @pJbxT47dkuTRyqr.
Напомним, что после принятия резолюции Генассамблеи ООН российская сторона приняла решение досрочно выйти из Совета ООН по правам человека.