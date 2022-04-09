9 апреля 2022 | Время чтения 1 мин

Джозеф Тёрнер, , 08:15 — REGNUM Генассамблея ООН приняла резолюцию о приостановке членства России в Совете по правам человека. За неё проголосовали 93 государства, 24 страны высказались «против», ещё 58 — воздержались. Против антироссийского документа выступили, в частности, Белоруссия, Китай, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, Иран, Сирия, Северная Корея, Куба, Вьетнам, Никарагуа, Мали, Лаос, Алжир, Боливия, Бурунди, Габон, ЦАР, Конго, Эритрея, Эфиопия, Зимбабве.

Зал заседаний Совета ООН по правам человека (сс) Ludovic Courtès

Американские пользователи Twitter обсудили новость под соответствующей публикацией CNN.

«Говоря о зверствах, какая страна следующей будет исключена из Совета Безопасности ООН?» — спрашивает @jst_brown.

«А как насчет Израиля и США? Индии, Франции, Великобритании?» — интересуется @alihmir.

«Это своего рода шутка. Они действительно заботятся о человечестве только если это не они начали военную операцию. Так что эти полумеры — просто затуманивание взоров. Сделайте что-нибудь, что действительно работает», — советует @Amit_wisemen03.

«Отлично, теперь уберите США», — просит @sidotzac.

«Величайшим дестабилизатором мира являются Соединенные Штаты, ну же», — комментирует @MartaJoaquim3.

Помощь Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Чего вы добиваетесь, отстраняя Россию от участия в СПЧ ООН? Кто-нибудь, объясните», — просит @Abhishek291003.

«Ерунда», — отмечает @RostamKamazima.

«Америка тоже должна быть в этом списке», — указывает @D00DEE__.

«Вы слишком справедливы, чтобы требовать этого, мой друг», — отвечает @SachaBharatwas1.

«Отстранили ли они янки после их ужасных злодеяний в Ираке и Афганистане?» — задается риторическим вопросом @petermango7.

«Изоляция России поляризует мир. Ничем хорошим это не закончится», — предупреждает @avikkiva1234432.

«Поздравляю, США отдают приказ, а ООН начинает танцевать, как цирковые собачки», — осуждает @IlyiinAngel.

«Кстати, США спонсировали этот законопроект… какая ирония», — напоминает @raytedRay7.

«ООН — большая трата денег», — уверен @WoodyWPecker15.

«А Израиль? Где же ты, совет по правам человека?» — иронизирует @AkemalH.

«Это происходит без тщательного расследования и достаточных доказательств», — размышляет @pJbxT47dkuTRyqr.

Напомним, что после принятия резолюции Генассамблеи ООН российская сторона приняла решение досрочно выйти из Совета ООН по правам человека.