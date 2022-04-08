Мариуполь, ДНР, , 23:28 — REGNUM В течение дня с 08:00 мск до 16:00 мск из города Мариуполя в пункт оказания помощи эвакуируемому населению в селе Безыменное были доставлены 262 человека, сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.

Пункт временного размещения для беженцев с Украины в Джанкое Александр Полегенько © ИА REGNUM

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Уточняется, что в этой группе мариупольцев — 45 детей. Пункт, а Безыменном Новоазовского района развёрнут в рамках российской спецоперации на Украине силами МЧС ДНР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки 7 апреля из Мариуполя в Безыменное перевезли 584 человека, в том числе 102 ребёнка. Начиная с 5 марта по 08:00 мск 8 апреля их число составило 14 191 человек.

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