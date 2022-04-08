Рим, , 23:27 — REGNUM Социологические опросы последних дней показывают, что жители Италии выступают против поставок оружия на Украину и наращивания военных расходов, отмечают 8 апреля обозреватели Agenzia Italia.

Италия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Рейтинги растут прежде всего у тех политиков, которые поддерживают оба эти тезиса, прежде всего у экс-премьера Джузеппе Конте, лидера популистского «Движения 5 звезд».

При этом граждане Италии положительно относятся как к введению и сохранению антироссийских санкциям, так и к возможному отказу от закупок российского газа.

Представители большинства политических партий Италии в последние недели соревнуются в остроте антироссийских заявлений. Власти страны переправили на Украину значительные объемы оружия НАТО, причем часть этих грузов пытались замаскировать под «гуманитарные». Арестовано имущество «российских олигархов» на сумму почти в миллиард евро.

Как сообщалось ранее, правительство Италии приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, а также принять на своей территории ее граждан. В страну приехали уже более 87 тысяч жителей Украины. На прием беженцев выделено 500 млн евро.