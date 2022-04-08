Скопье, , 23:34 — REGNUM В Северной Македонии за сутки в результате обследования 2020 образцов выявили 163 новых случая заражения коронавирусом, 24 из них — повторные. Также в стране зарегистрировали 259 случаев выздоровления. Об этом 8 апреля сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Куманово. Северная Македония Сања Малохоџиќ

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По последним данным, за сутки в стране скончались четыре пациента с COVID-19. В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране выявили 307 507 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 9240, 296 833 пациента выздоровели.

Активных случаев заражения в стране насчитывается 1434 — спустя шесть недель непрерывного снижения оно начало медленно, но неуклонно увеличиваться на 20 человек ежедневно.

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