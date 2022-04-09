Москва, , 00:47 — REGNUM Украине разрешены любые преступления против своего населения и пленных. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 апреля заявил журналист издания «АиФ» Андрей Сидорчик.

Стол переговоров

Следите за развитием событий в трансляции: ««Zа Россию!»: военная спецоперация на Украине – трансляция»

«Лавров сказал, что переговоры сорваны «провокацией в Буче». Это логично. Военные действия ведутся не столько против Украины, и воюем мы не столько с украинскими нацистами, сколько с США и Европой, которые используют Украину как инструмент», — заявил эксперт.

В таком контексте Украине и ее вооруженным силам разрешено всё: любые преступления в отношении мирного населения и российских пленных, и все эти преступления просто не будут приниматься в расчет, заключил Сидорчик.

Напомним, что ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что провокация в Буче сорвала переговорный процесс между Россией и Украиной.