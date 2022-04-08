Приштина, 8 апреля 2022, 23:21 — REGNUM Президент Косово Вьоса Османи посетит США в апреле и мае. Об этом сообщил глава администрации Османи Блерим Веля для косовского новостного агентства Klan Kosova.

Вьоси Османи
Вьоси Османи
U.S. Department of State

Ожидается, что политик проведет ряд встреч на разных уровнях. Османи, в отличие от премьер-министра Косово Альбина Курти, уже получила официальное приглашение от властей США. Ее ожидают в Белом доме и Конгрессе США.

Веля также сообщил о подготовке к реализации соглашения между Косово американской «Корпорацией тысячелетия» по программе Compact. Переговоры по сотрудничеству начнутся в первую неделю мая. Подписание соглашения состоится в июле или августе.

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