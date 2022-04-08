Приштина, Сербия, 8 апреля, 2022, 23:21 — ИА Регнум. Президент Косово Вьоса Османи посетит США в апреле и мае. Об этом сообщил глава администрации Османи Блерим Веля для косовского новостного агентства Klan Kosova.

U.S. Department of State Вьоси Османи

Ожидается, что политик проведет ряд встреч на разных уровнях. Османи, в отличие от премьер-министра Косово Альбина Курти, уже получила официальное приглашение от властей США. Ее ожидают в Белом доме и Конгрессе США.

Веля также сообщил о подготовке к реализации соглашения между Косово американской «Корпорацией тысячелетия» по программе Compact. Переговоры по сотрудничеству начнутся в первую неделю мая. Подписание соглашения состоится в июле или августе.