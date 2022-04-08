Москва, , 23:13 — REGNUM «Цивилизованный Запад» и все международные организации абсолютно безразличны к фактам пыток и расправ укронацистов над российскими военнопленными, сообщил вечером 8 апреля на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Убийство

До настоящего времени, подчеркнул он, нет никакой реакции на широко известные чудовищные видеозаписи с убийствами пленных украинскими боевиками.

«Страны так называемого «цивилизованного Запада», Организация объединенных наций, ОБСЕ, Международный Комитет Красного Креста, а также другие международные правозащитные организации, проявляя полное безразличие к гуманитарным вопросам, инициированным Российской Федерацией, до настоящего времени никак не отреагировали на заявления российской стороны о чудовищных пытках и жестоких расправах над российскими военнопленными», — сказал Мизинцев.

Кроме того, он напомнил, что 7 апреля 2022 года на пресс-конференции в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал тщательно расследовать все военные преступления на Украине, но при этом «лицемерно отказался комментировать видеоматериалы об убийствах украинскими националистами российских военнопленных, «поскольку ничего конкретного об этом не знает».

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