Нижний Новгород, , 23:12 — REGNUM Полицейские установили личность жителя Нижнего Новгорода, который опубликовал в интернете сообщение, направленное на дискредитацию Вооружённых сил России. Об этом сообщили в управлении МВД по Нижегородской области.

Штраф Fas.gov.ru

Материалы в отношении 32-летнего нижегородца правоохранительные органы направили в Канавинский районный суд столицы Приволжья.

В соответствии с законодательством за совершение подобного правонарушения предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере от 50 000 до 100 000 рублей.