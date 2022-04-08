Москва, 8 апреля, 2022, 23:13 — ИА Регнум. Банк России с 18 апреля разрешил российским банкам продавать гражданам валюту, но ту, что поступила в кассы с 9 апреля 2022 года, сообщили в пресс-службе регулятора. Кроме того, ЦБ смягчил ограничения на операции с валютой в банках.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

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Так, граждане с 11 апреля смогут получить наличными не только доллары, но и евро, если эти люди открыли валютные счета или вклады до 9 марта 2022 года и ещё не выбрали установленный лимит получения наличной валюты со своих счетов.

Общий лимит снятия валюты сохраняется в размере десять тысяч долларов (или их эквивалент в евро) и действует до 9 сентября 2022 года. Что касается сумм сверх лимита, то с валютных счетов человек может снять их в рублях.

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Напомним, в начале марта Банк России ввёл так называемый временный порядок операций с наличной валютой, согласно которому с 9 марта по 9 сентября вкладчик при желании может снять сумму наличкой до десяти тысяч долларов, а остальную сумму — в рублях с учётом рыночного курса.

Кроме того, ЦБ запретил банкам в указанный период продавать гражданам наличную валюту, а обменять имеющуюся у них валюту на рубли можно без ограничений.