Вашингтон, , 23:10 — REGNUM Лидер ячейки американской ультраправой группы Proud Boys из Северной Каролины признал себя виновным по двум статьям в рамках дела о беспорядках в Капитолии 6 января 2021 года, сообщает 8 апреля CNN.

Капитолий The White House

34-летний Чарльз Донохо стал первым членом Proud Boys, признавшим свою вину и оказавшим содействие расследованию, которое проводит министерства юстиции.

Мужчина признал себя виновным в сговоре с целью воспрепятствования официальному разбирательству и нападении на офицера. Ожидается, что он может предоставить прокурорам важную информацию о планировании нападения.

В соответствии с предъявленными обвинениями Донохо грозит более семи лет тюремного заключения. При этом он уже согласился выплатить $2 тысячи в качестве компенсации за ущерб, нанесенный во время нападения на Капитолий.

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