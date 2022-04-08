Москва, 8 апреля 2022, 23:26 — REGNUM Переговоры между Россией и Украиной носят ритуальный смысл. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 апреля заявил журналист издания «АиФ» Андрей Сидорчик.
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«Переговоры имеют скорее ритуальный смысл, позволяют решать текущие вопросы — освобождение пленных, например», — заявил эксперт.
Что касается принципиальных вопросов, это определяется ситуацией в зоне боевых действий, уверен Сидорчик.
«Договороспособность Украины будет определяться, исходя из военного положения», — заключил эксперт.
Напомним, что 29 марта завершились переговоры между российской и украинской делегациями в Стамбуле.