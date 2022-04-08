Вашингтон, 8 апреля, 2022, 23:00 — ИА Регнум. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США назначает нового руководителя службы сертификации воздушных судов в преддверии значительных реформ, о которых в 2020 году попросил Конгресс США, сообщает 8 апреля Reuters.

Эмблема Федерального управления гражданской авиации США

C 8 мая Лирио Лю станет новым исполнительным директором cлужбы сертификации воздушных судов. Он заменит Эрла Лоуренса, который получил новую должность в FAA.

Напомним, что несколько недель назад пост администратора FAA покинул Стив Диксон.