Грозный, 8 апреля 2022, 22:53 — REGNUM Многие жители России, видя вклад военнослужащих из Чечни в исполнение задач, поставленных перед военнослужащими в ходе специальной военной операции на Украине, едут в республику, чтобы встать в ряды добровольцев, освобождающих Донбасс от неонацистов. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, ряд прибывших в эти дни в республику для отправки в ДНР и ЛНР граждан РФ принимают ислам, что особенно радует его.
По словам чеченского лидера, на днях стали мусульманами после принесения «свидетельства о вере в Единого Аллаха и посланническую миссию Пророка Мухаммада» трое добровольцев, прибывших в Чечню из других регионов России. Теперь они ждут своей очереди на отправку вместе «с чеченскими братьями громить мерзавцев и отморозков из числа бандеровцев», написал Кадыров.
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