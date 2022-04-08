Рим, 8 апреля, 2022, 22:45 — ИА Регнум. Лишь 40,2% жителей Италии считают, что официальная версия киевских властей о событиях в Буче соответствует действительности, таковы опубликованные 8 апреля результаты опроса Termometro Politico.

Официальное интернет-представительство президента Украины Украина. Буча

56,2% граждан выбрали иной вариант ответа, среди которых — «это постановка, чтобы обвинить Россию», «американцы делали еще худшее без всяких последствий» и др.

При этом 19,3%, хотя и сомневаются в киевской версии событий, тем не менее полагают, что виновной стороной в ситуации в целом является Россия.

3,6% респондентов воздержались от ответа.