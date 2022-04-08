Лос-Анджелес, США, 8 апреля 2022, 22:43 — REGNUM Американскому актеру Уиллу Смитту на десять лет запретили посещать мероприятия киноакадемии США, включая церемонии вручения премии «Оскар», после драки с Крисом Роком, сообщает 8 апреля CNN.
Сам актёр лаконично отреагировал на новость, сообщив, что «принимает и уважает решение академии».
Ранее Уилл Смит уже объявил о решении покинуть Академию кинематографических искусств и наук США из-за инцидента на вручении «Оскара».
Как передавало ИА REGNUM, во время 94-й церемонии вручения премии «Оскар» Уилл Смит дал пощёчину Крису Року. Ппричиной конфликта стала неудачная супруге Рока о жене Смита.