Лос-Анджелес, США, 8 апреля, 2022, 22:43 — ИА Регнум. Американскому актеру Уиллу Смиту на десять лет запретили посещать мероприятия киноакадемии США, включая церемонии вручения премии «Оскар», после драки с Крисом Роком, сообщает 8 апреля CNN.

Скриншот страницы в Twitter Мем про пощёчину Уилла Смита

Сам актёр лаконично отреагировал на новость, сообщив, что «принимает и уважает решение академии».

Ранее Уилл Смит уже объявил о решении покинуть Академию кинематографических искусств и наук США из-за инцидента на вручении «Оскара».

Как передавало ИА REGNUM, во время 94-й церемонии вручения премии «Оскар» Уилл Смит дал пощёчину Крису Року. Причиной конфликта стала неудачная шутка Рока о жене Смита.