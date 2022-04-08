Берн, , 22:40 — REGNUM Вице-премьер-министр Киргизии Эдиль Байсалов выступил с заключительным словом на закрытии регионального форума Европейской экономической комиссии ООН в Женеве. Об этом сообщили в пресс-службе правительства 8 апреля.

Флаг ООН

Высокопоставленный киргизский чиновник заявил о том, что выступает против попыток приостановки участия России в международных организациях.

Заместитель главы правительства Киргизии призвал делегации 56 государств-членов комиссии ООН сохранить исторический мандат работы этого органа в качестве моста сотрудничества между Востоком и Западом.

«Несмотря на все трагические обстоятельства, жестокие столкновения позиций сторон и высокую эскалацию эмоций — мы должны сохранить ЕЭК ООН в качестве платформы диалога и моста сотрудничества. В самые тяжелые времена напряженности отношений за последние 75 лет, наши страны ценили особый мандат организации. Ограничение участия одного из ключевых членов комиссии — ограничит всех нас, сделает нас всех беднее», — подчеркнул он.