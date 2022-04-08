Москва, 8 апреля, 2022, 22:45 — ИА Регнум. Поставки техники из Австралии и Чехии не осложнят проведение спецоперации ВВС России на Украине. Об этом 8 апреля заявил корреспонденту ИА REGNUM военный эксперт Владислав Шурыгин.

БМП вооруженных сил Украины

«Анонсированные поставки танков и БМП из Чехии, бронемашин «Бушмастер» из Австралии теоретически не осложнят проведение спецоперации, так как воюет не оружие, а люди и система», — заявил эксперт.

Напомним, что ранее Чехия и Австралия заявили о поставках Украине танков и БМП, а также бронемашин «Бушмастер».