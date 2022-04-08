8 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 23:20 — REGNUM Информация, согласно которой компания «Лукойл» видит риски остановки нефтеперерабатывающих заводов из-за проблем с отгрузкой топлива на фоне западных санкций, стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 8 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Бензин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Какая интересная ситуация — в Европе закрываются заводы из-за недостатка ресурсов, а в России из-за их избытков. Ну и кто у нас тут самый богатый, получается?» — интересуется Артём С.

Многие пользователи пришли к выводу, что не санкции стали причиной возникновения рисков у компании «Лукойл», а её ценовая политика, которая не отражает возможностей нынешней экономики России.

«Самый дорогой бензин на Лукойле, как правило. По крайне мере это то, что я вижу на заправках в своём городе. Не знаю, может быть, он там чем-то лучше, но факт в том, что дороже. Это с компанией, быть может, и сыграло злую шутку. Сейчас времена непростые, люди предпочитают лишнюю копеечку экономить. А руководство удавится, остановят производство, но дешевле не сделают. Просто из принципа», — считает Вячеслав К.

Лукойл Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отмечают, что такие крупные российские компании привыкли наплевательски относиться к добытым полезным ископаемым и продавать их втридорога с целью быстрой наживы.

«Они будут выливать мазут в леса и реки, но не построят нормальной инфраструктуры, чтобы не допускать переизбытков. Они будут сидеть на бочках с нефтью, но не будут строить новые нефтеперегонные кубы для удешевления бензина. Всё делается с целью максимального выжимания денег из населения. Причём в этот раз это делает туполобо, себе же во вред. Удивительно, насколько туманит мозги людям жадность», — отметил Андрей П.

Эгберт ван Хемскерк. Аллегория жадности. XVII век

Часть людей призывает нефтяных магнатов пересмотреть свою ценовую политику в сторону снижения стоимости топлива на внутреннем рынке.

«На своём рынке дешевле продавайте! Хоть сейчас о своих людях подумайте!» — призывает Наталья К.

«Сейчас все эти мордовороты из 90-х самый большой нож в спину России вставят. Они привыкли только грабить и наживаться. Они не привыкли, что в трудный час надо делиться, чтобы получить в итоге больше. Гнать их половыми тряпками из руководящих кресел нефтекомпаний. Нам нужно дешёвое топливо на внутреннем рынке, нам нужен толчок для внутреннего спроса, нам нужно сбросить с населения оковы, чтобы оно позволило экономике России расцвести!» — написал Марат П.

Ряд пользователей указывает на то, что российская нефтянка сама по себе может стать угрозой для российской экономики. Поэтому, пишут люди, руководству России пора пересмотреть своё отношение к этой отрасли и перестроить её, чтобы она функционировала на благо народа.

«Снижайте цены, барыги! Увеличивайте внутренний спрос! Вы, черти, привыкли на ресурсах народных наживаться. Пора отдать этому самому народу должное! Не всё вам на Запад гнать, плюнув на российский народ», — пишет Дима Д.

Напомним, 7 апреля «Коммерсантъ» опубликовал материал со ссылкой на письмо главы «Лукойла» Вагита Алекперова вице-премьеру Александру Новаку, согласно которому компания видит риски остановки нефтеперерабатывающих заводов из-за проблем с отгрузкой топлива на фоне западных санкций. Поясняется, что из-за санкций произошло резкое снижение объёмов отгрузки мазута и, как следствие, образование избытка в хранилищах.