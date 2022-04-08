Химки, Московская область, 8 апреля, 2022, 22:38 — ИА Регнум. Завтра, 9 апреля, на стадионе «Арена Химки» футбольный клуб «Химки» в матче 24-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 примет московский ЦСКА. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

ФК «Химки»

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. Ассистенты главного судьи — Алексей Стипиди и Владимир Миневич. Резервный арбитр — Антон Фролов.

На данный момент «красно-синие» с тринадцатью победами, шестью поражениями и 43-мя набранными очками занимают третье место в турнирной таблице Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22. «Химки», набрав 21 очко, идут на четырнадцатой позиции.

В последний раз ЦСКА и «Химки» играли между собой 21 ноября 2021 года в матче пятнадцатого тура РПЛ. Тот матч завершился со счетом 0:0.