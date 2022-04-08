Махачкала, , 22:37 — REGNUM В одном из торговых центров в столице Дагестана сорвался вниз лифт с людьми. Падение произошло с высоты второго этажа. В результате инцидента пострадали двое людей, в том числе несовершеннолетний, сообщили 8 апреля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Лифт Brateevsky

«8 апреля 2022 года примерно в 11:30 в помещении одного из торговых комплексов, расположенных в городе Махачкале, со второго этажа сорвался лифт с пассажирами. В результате произошедшего одна женщина и малолетний ребенок с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу» , — говорится в сообщении.

Между тем в Дагестанском центре медицины катастрофы проинформировали о троих пострадавших, пишет ТАСС. Шестилетний ребенок госпитализирован в детскую республиканскую больницу, взрослые — в травматологический центр. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. В совершении преступления подозревают руководителей торгового центра.