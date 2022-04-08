В торговом центре в Махачкале упал лифт с пассажирами
Махачкала, 8 апреля, 2022, 22:37 — ИА Регнум. В одном из торговых центров в столице Дагестана сорвался вниз лифт с людьми. Падение произошло с высоты второго этажа. В результате инцидента пострадали двое людей, в том числе несовершеннолетний, сообщили 8 апреля в пресс-службе Следственного комитета по региону.
Между тем в Дагестанском центре медицины катастрофы проинформировали о троих пострадавших, пишет ТАСС. Шестилетний ребенок госпитализирован в детскую республиканскую больницу, взрослые — в травматологический центр. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.
По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. В совершении преступления подозревают руководителей торгового центра.