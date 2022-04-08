Вашингтон, 8 апреля, 2022, 22:36 — ИА Регнум. Взаимодействие между Россией и США по гражданской космической программе не прекратится на фоне украинского кризиса, заявил 8 апреля глава американского аэрокосмического агентства NASA Билл Нельсон.

Martian Room Consulting NASA

Он отметил, что профессиональное сотрудничество между космонавтами Роскосмоса и американскими астронавтами остаётся прочным.

«Мы начинали ещё с Советским Союзом, в разгар холодной войны. Это положило начало сотрудничеству в гражданском секторе, которое сохраняется по сей день», — приводит его слова CNN.