Джейн Спай, 9 апреля 2022, 01:13 — REGNUM Британское правительство разрабатывает новый энергетический план, с помощью которого удастся урегулировать растущие цены на источники энергии и перейти на низкоуглеродные источники к 2030 году. В планах строительство восьми ядерных реакторов, использование водорода, ветряков и солнечных панелей. Только с помощью прибрежного ветра планируется обеспечивать энергией все дома в стране.

Борис Джонсон
Борис Джонсон
Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это масштабная стратегия, с помощью которой можно будет получать 50 гигаватт, что составляет половину энергетических возможностей этой страны, из прибрежного ветра к 2030 году. Полностью будет оживлена ядерная индустрия, это дом ядерной энергии! Мы первые расщепили атом в Великобритании! У нас была первая гражданская атомная электростанция. Мы вернем ядерную энергетику домой! Мы будем строить один ядерный реактор в год на протяжении восьми лет, а не один в десятилетие. Не сомневайтесь, это масштабная зеленая стратегия, к 2030 году 95 процентов электроэнергии будет от низкоуглеродных источников», — рассказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Лидер Лейбористской партии Кир Стармер раскритиковал правительственный план: «Все, что мы видим сегодня, это лист, сколоченный из того, что можно и нужно было сделать в течение последних 10−12 лет. И он даже не касается действительно важных вещей, таких как теплоизоляция домов, которая помогла бы сократить расходы одного домохозяйства на 400 фунтов».

Лидер Лейбористской партии Кир Стармер
Лидер Лейбористской партии Кир Стармер
(сс) Rwendland

У многих пользователей возник вопрос, кто будет строить ядерные реакторы. Большинство их них не верит в то, что этим будут заниматься британские компании.

«Его кто-нибудь спросил, кто их будет строить и обслуживать? Французы? Китайцы?» — спросил @richbrad38.

«А кто будет строить энергетические станции? Явно не британские компании. Если бы был план, то 12 лет хватило бы, чтобы набраться опыта для национальной компании, чтобы быть готовыми строить энергетические станции», — считает @chemman5511.

Часть комментаторов отметила, что по новому плану «озеленения» энергии придется слишком долго ждать, когда действительно эффективные меры можно предпринимать уже сейчас.

«Для строительства ядерных реакторов нужно время, а дома можно теплоизолировать уже сейчас, ветряки можно строить уже сейчас, причем не только на севере», — написал @niwirubo.

Некоторые комментаторы считают, что строительство ядерных реакторов не является «зеленой» альтернативой нефти и газу. Также пользователи считают, что переход на атомную энергию не снизит цены, а в долгосрочной перспективе еще больше их повысит.

Борис Джонсон
Борис Джонсон
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Это не зеленая энергия, и это не приведет к снижению коммунальных платежей. Ядерные реакторы стоят миллиарды, и в конечном счете потребитель будет платить еще больше», — считает @PhilCambs.

«Строительство ядерных реакторов может быть каким угодно, только не зеленым. Используются тонны бетона. Их строительство займет десятилетия, и в это время мы будем продолжать использовать полезные ископаемые», — отметил @hockeyshooter.

«Я думаю, проблемы с бетоном должны решать в бетонной индустрии. Самая большая проблема с ядерной энергией в том, что она бесконечная, как и ее стоимость. Только правительство может ее финансировать, используя наши деньги. А безопасность всегда беспокоила общественность», — прокомментировал @Robert_K_UK.

Часть пользователей обрадовалась тому, что Великобритания переходит к самообеспечению электроэнергией и не будет зависеть от других государств, они считают, что решение о самостоятельности в сфере энергообеспечения нужно было принять уже давно.

«Это хорошая идея. В совокупности с ветром и Солнцем Великобритания будет зависеть только от собственных энергоресурсов», — написал .@DylanWRoberts.

«Это говорит мне об отсутствии инвестиций или плана у трех предыдущих премьер-министров. Мы никогда не должны были рассчитывать на другие страны, когда речь шла об энергии для нашей страны», — считает @The__Bakerman.

В комментариях обвинили премьер-министра и его консервативное правительство в бездействии, потому что за 12 лет у власти они не придумали ничего стоящего, а теперь строят планы, которые будут реализованы еще через 10 лет.

«12 лет у власти, а премьер-министр передвинул энергетический план на 2030 год?» — уточнил @UnpubWrites.

«Кир Стармер прав, это происходит слишком поздно, но если цель обеспечить всех электрическими автомобилями, то нужно слишком много энергии. На самом деле нужны возобновляемые источники энергии», — написал @snowbiggee.