Москва, , 22:33 — REGNUM Украинские нацисты провели полную подготовку провокации, результатом которой должно стать массовое отравление мирных жителей ядовитыми химикатами, сообщил вечером 8 апреля на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В частности, укронацисты заминировали хранилища токсичных химикатов на коксохимическом заводе в Авдеевке, которые планируют взорвать при заходе в город военных ДНР.

«В Авдеевке боевиками националистических формирований полностью подготовлена бесчеловечная провокация с массовым отравлением жителей прилегающих районов ядовитыми химическими веществами. Для этого неонацисты заминировали хранилища с токсичными химикатами на коксохимическом заводе, которые планируют взорвать при подходе к городу формирований Донецкой Народной Республики», — рассказал Мизинцев.

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