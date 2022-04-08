Баня-Лука, Босния и Герцеговина, 8 апреля, 2022, 22:38 — ИА Регнум. Член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик не считает себя Богом, так же, как не считает немецкого политика Кристиана Шимдта верховным представителем в БиГ. Об этом Додик заявил 8 апреля.

Medija centar Beograd Милорад Додик

Так лидер боснийских сербов ответил на слова Шмидта о том, что «Додик считает себя Богом», и что если он продолжит вести себя подобным образом, то только навредит населению Республики Сербской.

«Я не Бог, так же, как Кристиан Шмидт не верховный представитель. Разница только в том, что я знаю, что я не Бог, а он упорно утверждает, что он верховный представитель», — процитировало агентство «Срна» слова Додика.

Сербский политик добавил, что он не знает, почему Шмидт думает, что с ним никто не хочет разговаривать.

Комментируя слова Шмидта о том, что Додик может навредить гражданам Республики Сербской, последний заявил, что даже если бы он хотел навредить собственным согражданам, то «не мог бы дождаться своей очереди из-за Шмидта и ему подобных», которые «живут от вреда, который причиняют гражданам БиГ».

Напомним, что 8 апреля в эфире боснийского телеканала Шмидт обвинил Додика в том, что его поведение только вредит гражданам Республики Сербской. По словам Шмидта, Додик должен договариваться с другими участниками политической жизни в БиГ.