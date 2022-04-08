Вашингтон, , 22:35 — REGNUM Не рассматривается вариант смягчения санкций в отношении Венесуэлы, даже на фоне интереса США к нефти, сообщила 8 апреля журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Джен Псаки

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и ответ России: ограничения и импортозамещение – все новости»

Отвечая на вопрос, рассматривает ли Вашингтон вариант смягчения санкций в отношении Венесуэлы для возможности покупки у республики нефти, Псаки заявила:

«Мне неизвестно о том, чтобы это рассматривалось».

Напомним, США в отказались от покупки российской нефти на фоне спецоперации ВС РФ на Украине. В начале марта стало известно, что Каракасу со стороны Вашингтона было предложено сотрудничество по вопросу нефти.

Для этого, как отмечалось, предложено было снять запрет Вашингтона на импорт нефти из Венесуэлы. Однако Вашингтону с Каракасом не удалось договориться.

Поэтому, комментируя информацию о переговорах, появившуюся в СМИ, официальные лица в США пояснили, что санкции могут быть сняты в случае «демократических перемен» в Каракасе.

Читайте ранее в этом сюжете: В Белом доме заявили, что не обсуждают импорт нефти из Венесуэлы