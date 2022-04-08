Бишкек, , 22:32 — REGNUM Правоохранительные органы Киргизии задержали бывшего директора компании «Жалалабатэлектро» по подозрению в коррупции в особо крупном размере. Об этом сообщили в генеральной прокуратуре республики.

Энергетика Администрация Липецкой области

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Против него возбудили уголовное дело по факту необоснованного списания задолженности за поставки электроэнергии почти на 114 млн сомов (около 105 млн рублей) в период с 2015 по 2021 годы.

Задержанного энергетика водворили в изолятор временного содержания ОВД города Джалал-Абада. Сейчас следствие устанавливает личности сообщников подозреваемого.

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