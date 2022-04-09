* запрещённая в России организация

9 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

Джозеф Тёрнер, , 01:13 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский спровоцировал политический скандал, продемонстрировав во время выступления перед парламентом Греции видео с обращением двух бойцов «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из Мариуполя — «украинцев греческого происхождения», которые попросили помощи у «соотечественников». В ответ зал покинули депутаты Коммунистической партии Греции и правой партии «Греческое решение». В свою очередь председатель партии «СИРИЗА — Прогрессивный альянс» и лидер оппозиции Алексис Ципрас отказался вставать после окончания выступления Зеленского. Президента Украины приветствовали только парламентарии от правящей партии «Новая демократия».

Артист Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Американские интернет-пользователи бурно обсудили ситуацию в социальных сетях.

«Он был комиком на сцене, актерство — это всё, чем он занимается. Называя всех трусами и протягивая руки за бесплатным оружием, которое он может получить», — пишет @trmallette.

«Вот и всё. Там нет свободы. Народ Украины будет в той же лодке, что и Великобритания после Второй мировой войны. США пришли с требованием оплаты за оружие, которое они дали нам для ведения Второй мировой войны. При этом США также одолжили Гитлеру деньги для ведения Второй мировой войны. Ford motors производил автомобили, на которых ездили нацисты», — вспоминает @redflag3rd.

«Высокомерие и глупость этого клоуна поражают. Он понесет свою карму, не сомневайтесь в этом», — отмечает @Globalappi.

«Разве не становится ясно, что он не руководит там уже несколько месяцев???» — спрашивает @wilson6923.

«Должно быть, он отклонился от сценария своих пиар-кураторов», — указывает @EvMclovin.

Марионетка. Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Запад поощряет иллюзии Зеленского… его авторитет повысится, если он продемонстрирует, что пользуется доверием украинского парламента», — подчеркивает @subyroy.

«Коммунистическая партия Греции призвала к бойкоту, когда было объявлено о выступлении Зеленского. И отказалась от участия своих депутатов. Единственная греческая партия теперь без яиц на лице», — комментирует @MLToday.

«Нарратив рушится. Это бандиты, нанятые для ведения прокси-войны против России», — пишет @VinegarJoe3.

«В конце концов, они устанут от пиар-трюков», — предупреждает @_AfricanSoil.

«С каждым днем он становится все более истеричным. Если он потерпит неудачу, он знает, что его ждут проблемы, но, конечно, они обвинят в этом Россию», — размышляет @JanmRees1.

«Мне нравится способность греческого народа различать политические истины и принципиальная позиция парламентариев», — поддерживает @Leonor13873816.

«Знаете ли вы, чем опасна бесконечная болтовня? Вы начинаете совершать ошибки», — подчеркивает @nafiu_rsbiu.

«Они устали слушать комика», — уверен @Gunyula1.

Владимир Зеленский Официальное интернет-представительство Президента Украины

«Приятно видеть, что греки все еще на высоте», — отмечает @IntrepidKomen.

«Не случайно греки утверждают, что именно они подарили миру демократию. Театр Зеленского там не сработал», — указывает @Y_Z 11 _.

Как сообщало ИА REGNUM, секретарь партии Алексиса Ципраса Ольга Геровасили назвала появление членов батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) перед парламентом страны недопустимым. Греческие политики также потребовали объяснений от спикера парламента Константиноса Тасуласа.

«Недопустимо, что сегодня вместе с президентом Зеленским перед греческим парламентом выступили члены батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В ближайшее время у нас будет совещание лидеров партий, и мы запросим у спикера парламента Тасуласа объяснения, был ли он проинформирован и дал ли он согласие. Потому что, я думаю, что это совершенно неподходяще», — подчеркнула Геровасили.

Напомним, что это уже не первый промах Владимира Зеленского в рамках серии его выступлений перед законодателями других стран. Ранее критику вызвала его речь перед депутатами Кнессета Израиля, в ходе корой он сравнил происходящее на Украине с Холокостом. Израильский министр связи Йоаз Гендель заявил, что такое сравнение является возмутительным.