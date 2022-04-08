Москва, 8 апреля, 2022, 22:56 — ИА Регнум. Возможные переговоры в Венгрии между Украиной и Россией — это переговоры между Россией и Западом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 апреля заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

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«Возможныепереговоры в Венгрии между делегациями Украины и России — это в первую очередь переговоры между Россией и Западом», — считает эксперт.

По мнению политолога, такие переговоры — это попытка наладить прямой диалог через Будапешт.

«Вспомним, что до специальной военной операции были визиты в Москву Виктора Орбана и Эммануэля Макрона. И снова они соберутся вместе. Орбан — хозяин площадки и главный переговорщик, поддерживаемый Россией. Макрон — представитель Байдена. С них начиналось, на них и завершится. Угроза безопасности российского приграничья станет мощным аргументом в вопросе сохранения российских войск на Юго-Востоке», — заключил Бредихин.

Напомним, что ранее премьер-министр Венгрии пригласил президента России Владимира Путина на мирные переговоры в Венгрию.