Рим, , 22:25 — REGNUM Если Италия перестанет получать газ из России, темпы роста ВВП сократятся по меньшей мере на четверть, заявил 8 апреля министр экономики Даниэле Франко.

Вентиль Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В правительстве исходят из того, что ВВП в 2022 году может вырасти на 2,9%, но при указанных обстоятельствах показатель будет ниже, чем в 2021 году (тогда он составлял 2,3%).

Еще одним последствием отсутствия поставок российского газа станет рост цен, добавил Франко.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое, стоимость электричества — втрое, цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−20 и более процентов на все основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 6,7%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета Италии уже выделено более 20 млрд евро.

Большую часть используемой энергии Италия импортирует, все АЭС в стране были закрыты в начале XXI века после нескольких референдумов. 95% используемого газа поступает из-за рубежа. Доля российского в общем объеме газа, используемого в Италии, в настоящее время составляет чуть менее 40%. Власти страны с февраля 2022 года делают заявления о намерении по меньшей мере сократить (по политическим мотивам) объем закупок в России.