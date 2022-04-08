Рим, , 22:20 — REGNUM В 2021 году в Италии родились 399 400 детей, сообщили 8 апреля в национальной службе статистики.

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В сравнении с 2020 годом показатель снизился на 1,3%. Демографические показатели в стране ухудшаются десять лет подряд.

При этом к концу 2021 года рождаемость стала несколько увеличиваться в сравнении с началом и серединой года, добавили статистики.

Ранее в службе сообщали, что, по предварительным данным, в 2021 году смертность превысила рождаемость почти вдвое — родились около 400 тысяч человек, умерли — около 800 тысяч.