Цхинвал, 8 апреля 2022, 22:19 — REGNUM В Южной Осетии состоялась встреча глав субъектов Северо-Кавказского федерального округа с инициативной группой по проведению референдума о вхождении Республики Южная Осетия в состав Российской Федерации.
В составе делегации России были сенатор от Северной Осетии в Совете Федерации РФ Таймураз Мамсуров, депутаты Госдумы Артур Таймазов, Зураб Макиев, Казбек Тайсаев, заместитель председателя парламента Северной Осетии Асланбек Гутнов, а также глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, спикер парламента Карачаево-Черкесии Александр Иванов.
Делегацию из России встретил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. С приветственным словом к гостям обратились экс-президент Южной Осетии Эдуард Кокойты. Были также зачитаны приветствия Людвига Чибирова и Леонида Тибилова, руководивших Южной Осетией в разные годы.
Главы субъектов СКФО приветствовали решение Южной Осетии воссоединиться со своим северным соседом в составе России. Слова поддержки высказали главы Ставрополья и Северной Осетии.
Глава РСО-Алании Сергей Меняйло еще раз подчеркнул, что объединение единого народа Осетии должно состояться при поддержке граждан Южной Осетии на референдуме.
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