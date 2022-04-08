Цхинвал, , 22:19 — REGNUM В Южной Осетии состоялась встреча глав субъектов Северо-Кавказского федерального округа с инициативной группой по проведению референдума о вхождении Республики Южная Осетия в состав Российской Федерации.

Герб Южной Осетии

В составе делегации России были сенатор от Северной Осетии в Совете Федерации РФ Таймураз Мамсуров, депутаты Госдумы Артур Таймазов, Зураб Макиев, Казбек Тайсаев, заместитель председателя парламента Северной Осетии Асланбек Гутнов, а также глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, спикер парламента Карачаево-Черкесии Александр Иванов.

Делегацию из России встретил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. С приветственным словом к гостям обратились экс-президент Южной Осетии Эдуард Кокойты. Были также зачитаны приветствия Людвига Чибирова и Леонида Тибилова, руководивших Южной Осетией в разные годы.

Главы субъектов СКФО приветствовали решение Южной Осетии воссоединиться со своим северным соседом в составе России. Слова поддержки высказали главы Ставрополья и Северной Осетии.

«Мы приехали туда с важной миссией — поддержать волеизъявление южноосетинского народа, его стремление на самоопределение. Уверен, что историческую ошибку, которая привела к тому, что Осетия оказалась разделена на две части и осталась за бортом нашей страны, давно пора исправить. Потому что единый народ должен жить в одном большом государстве» , — написал по итогам встречи губернатор Ставрополья Владимир Владимиров с своем Telegram- канале.

Глава РСО-Алании Сергей Меняйло еще раз подчеркнул, что объединение единого народа Осетии должно состояться при поддержке граждан Южной Осетии на референдуме.

«Мы — один народ. У нас единые многовековые корни, одна история, обычаи, традиции и язык. Наше единство вне каких-либо границ, мы их никогда между собой не ощущали. Мы должны хранить память о важных исторических событиях в жизни нашего народа и не допускать их вольной трактовки. Референдум — это волеизъявление народа, от которого зависит очень многое и, в первую очередь, судьба будущих поколений» , — заявил Меняйло.

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